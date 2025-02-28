Дворовую территорию привели в порядок в Пушкино

В округе благодаря активной позиции местных жителей преобразилась дворовая территория на Ярославском шоссе. Обновление стало возможным после обращений граждан, оставленных на портале «Добродел».

Жители дома № 194 выразили обеспокоенность состоянием придомовой территории. В своих обращениях они просили привести в порядок пешеходную дорожку, очистить газон и проезд от скопившейся грязи, а также уделить внимание контейнерной площадке, нуждающейся в уборке.

«Микрорайон этот очень большой, расположен он фактически на въезде в Пушкино, так что без преувеличения его можно назвать лицом города, а значит, опрятной эта территория должна быть всегда», — отметила уполномоченный главы городского округа пушкинский Нина Ушакова.

Коммунальщики устранили все замечания жителей, касающиеся содержания территории.