Дворовую территорию комплексно благоустроят в деревне Кривцово

В деревне Кривцово по просьбам местных жителей будет проведено комплексное благоустройство дворовой территории, расположенной возле домов № 10 и № 11. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван вместе с уполномоченным главы по территориальному отделу Кривцовское Евгенией Атаевой лично встретились с жителями, чтобы оценить текущее состояние двора и обсудить планы по его преображению.

Нодар Бощеван сообщил, что благоустройство этой территории запланировано на 2026 год. Заместитель главы округа подчеркнул, что планируется установка новой детской игровой площадки, ремонт внутриквартальных дорог и входных групп, а также замена устаревшего бордюрного камня на новый.

«Виды запланированных работ, а также сроки их проведения обязательно обсудим с жителями указанных домов», — отметил Нодар Бощеван.

Он также напомнил, что в 2025 году в Кривцовском территориальном отделе комплексно благоустраивают три другие дворовые территории, расположенные по следующим адресам: деревня Якиманское, д. о. Прибрежный, дом № 4; деревня Кривцово, дома № 22, № 23 и № 24.

В общей сложности в текущем году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Солнечногорске планируется благоустроить девять дворовых территорий. Ожидается, что все работы будут завершены до конца августа.