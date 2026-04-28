Дворники очистили дороги и привели в порядок остановки в Химках

Коммунальщики после снегопада убирают дороги, приводят в порядок дворовые территории в Химках. В первую очередь расчищаются остановки, подходы к социальным объектам и жилым домам.

К уборке улиц и дворов привлекли специалистов МБУ «ОГХ» и подрядных организаций. Они устраняют последствия снегопадов, а также обрабатывают дорожное покрытие противогололедными материалами.

На улице Молодежной специалисты убрали снег с дорог и привели в порядок остановки, а на улице Мельникова собрали и вывезли мусор. По нескольким адресам коммунальщики также спилили и вывезли деревья, которые повалило мощным ветром.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что аномальная для апреля погода возникла из-за особенностей перемещения воздушных масс. По его словам, сейчас высотная фронтальная зона «проваливается» над европейской территорией, поэтому тепло из Средний Азии попадает на юг Сибири.