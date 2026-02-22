Дворники Подольска ликвидируют последствия снегопада

В городе Подольск семь дворников и трактор активно убирают снег во дворе дома № 23 на Красногвардейском бульваре. Коммунальные службы устраняют снежные заносы и колеи на проезжей части, а также расчищают входные группы.

Мастер санитарного содержания Кирилл Сергеев подчеркнул, что бригады работают ежедневно и уже запланировали уборку других территорий. После завершения работ на Красногвардейском бульваре команда приступит к очистке двора на Пахринском проезде, 10. Сергеев отметил, что его бригада работает слаженно и с пониманием относится к большому объему задач.