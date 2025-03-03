Дворника из Коломны отметили за добросовестный труд

Жители дома № 13 на улице Добролюбова поблагодарили своего дворника за его старания. Олег Самойлов уже третий год заботится о чистоте придомовой территории.

Жильцы направили сообщение в администрацию городского округа, где отметили чистоту двора, которая создается и поддерживается благодаря усилиям работника Департамента городского хозяйства. Они предложили рассмотреть возможность премирования столь ответственного сотрудника.

«Наш двор — один из самых ухоженных. Дворник ежедневно с утра до вечера качественно выполняет свою работу, поддерживая порядок возле подъездов, на тротуарах и дорогах в любую погоду», — написали в обращении.

Отметим, что в Департаменте городского хозяйства, в самой крупной управляющей компании округа, работают 158 дворников. Их работа начинается с семи часов утра и продолжается до 16:00. В обязанности дворников входит подметание листьев и мусора летом, а также уборка снега зимой, своевременная доставка мусорных контейнеров к местам погрузки, уход за газонами.