Дворянская усадьба «Никольское-Обольяниново» получит новую жизнь

В селе Подъячево Дмитровского округа подрядная организация из Москвы начала работы по укреплению усадьбы графов Ольсуфьевых. Специалисты установили деревянные щиты на окна для уменьшения теплопотери, начали ставить балки под перекрытиями между этажами и укреплять крышу старинного здания.

По словам подрядчика, дом находится в аварийном состоянии, и необходимо срочно укрепить конструктив здания, ликвидировать протечки в кровле, иначе усадьба может окончательно разрушиться.

Новый инвестор, имя которого пока не сообщается, не ограничился проектными планами в отношении объекта культурного наследия, а приступил к работам по укреплению основного здания усадебного комплекса. По договору с правительством Московской области инвестор должен за счет своих средств провести работы по сохранению старинной усадьбы. На время реставрации земельный участок, на котором расположен объект, правообладатель получает в аренду за один рубль в год, а после завершения всех работ сможет выкупить землю.

Сейчас специалисты проводят проектно-изыскательные работы. По их завершении новый владелец усадьбы восстановит не только графский дом, но и весь комплекс вокруг, включая хозяйственные постройки и парк.

В усадебный комплекс также входит Никольская церковь, построенная в XVIII веке. После революции храм был разграблен и закрыт, но благодаря местным жителям церковь уже восстановлена и в ней регулярно проходят службы.