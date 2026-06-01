Дворянская усадьба «Никольское-Обольяниново» получит новую жизнь

В селе Подъячево Дмитровского округа готовится к реконструкции уникальный объект культурного наследия — дворянская усадьба «Никольское-Обольяниново». Новый инвестор, в отличие от предыдущих владельцев, намерен вложить средства в восстановление этого исторического памятника.

Специалисты признали здание аварийным, поэтому перед началом полной реставрации необходимо укрепить конструкции и устранить протечки в кровле. Представитель подрядной организации Максим Сергиенко сообщил, что рабочие уже установили балки под перекрытиями между этажами и начали укреплять крышу старинного здания.

Местные жители надеются, что парк, прилегающий к графскому дому, останется открытым для всех желающих. Они считают, что при умелом подходе к делу село станет еще красивее. По мнению жителей, красоту этих мест нужно сохранять и сделать из усадьбы большую зону отдыха для местных и гостей села.

По договору с правительством Московской области инвестор должен за счет своих средств провести работы по сохранению старинного здания. На время реставрации земельный участок, на котором расположен объект, правообладатель получает в аренду за один рубль в год. После завершения всех работ инвестор сможет выкупить землю.

В усадебный комплекс также входит Никольская церковь, построенная в XVIII веке. После революции храм был разграблен и закрыт, но благодаря местным жителям церковь уже восстановлена и в ней регулярно проходят службы.