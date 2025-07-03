Дворик Московской областной детской клинической больницы обновили

У Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы высадили цветы, обновили дорожки и зоны отдыха. Об этом рассказали в Минздраве МО.

По словам врачей, пространство у медучреждения выглядит красиво и аккуратно. Оно радует глаз и делает пребывание там комфортным для детей и их родителей. Приятная атмосфера помогает улучшить настроение и уменьшить стресс во время ожидания и лечения.

«Каждый элемент нашей территории продуман с заботой о Вас. Мы стремимся сделать нашу больницу не только местом, где получают лечение, но и пространством, которое вдохновляет и приносит радость. Впереди предстоит много работы, но начало уже положено», — поделился главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Также в администрации больницы поблагодарили и пожелали здоровья всем, кто помогает в преображении пространств клиники.