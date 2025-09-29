Дворец творчества «Планета талантов» в Лобне откроют после капремонта в октябре

В Лобне после капитального ремонта готовят к открытию дворец творчества «Планета талантов». Работы провели в рамках Народной программы «Единой России».

Общий объем финансирования проекта превысил 125 миллионов рублей. Работы провели в двухэтажном здании площадью более 900 кадратных метров, построенном в 1968 году.

Рабочие полностью заменили кровлю, обновили инженерные системы и фасад, а также осуществили внутреннюю отделку.

«Открыть учреждение образования планируем в октябре 2025 года. После капитального ремонта „Планета талантов“ сможет принимать до 105 человек», — рассказала секретарь местного отделения партии Анна Кротова.

В здании будут работать патриотический клуб, художественная и театральная студии, технический и гончарный классы, а также другие кружки.

В Лобне параллельно проводят масштабную программу по строительству и модернизации учебных заведений. Так, продолжаются работы в школах № 2 и № 3 — там обновляют коммуникации, фасады и внутренние помещения.

Кроме того, в соответствии с целями Народной программы «Единой России» в округе на месте детского сада «Золотой Петушок» возводят дошкольное учреждение на 200 мест. В проект вложили 588 миллионов рублей. Детский сад откроют в марте 2027 года.