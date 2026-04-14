Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове капитально отремонтируют до конца года

В Министерстве строительного комплекса отметили, что здание площадью свыше тысячи квадратных метров ждет комплексное обновление. Проект предусматривает ремонт кровли, замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, а также модернизацию систем безопасности и видеонаблюдения.

Внутренние пространства оснастят новой мебелью, а прилегающую территорию благоустроят.

Особое внимание уделят сохранению исторического облика объекта. Речь идет о бережной реставрации элементов, представляющих культурную ценность: лепнины, настенных росписей, фасадов и оригинальной планировки. Все работы выполняют с соблюдением требований, действующих для объектов культурного наследия.

Завершить реконструкцию планируется к декабрю.

Дворец торжеств расположен в парке имени Олега Степанова и имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения. Здание было построено в 1953 году как двухзальный кинотеатр «Центральный», а в начале 2000-х его переоборудовали под площадку для проведения торжественных мероприятий.