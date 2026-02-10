Дворец торжеств капитально отремонтируют в Серпухове

Работы начались в дворце «Центральный» в Парке имени Олега Степанова. Это первое масштабное обновление объекта за 22 года с момента его открытия.

В рамках работ полностью заменят кровлю, отремонтируют фасад и выполнят современную внутреннюю отделку. При этом внешний исторический облик здания будет сохранен. На данный момент на объекте идет демонтаж старых конструкций.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко сообщил, что основные работы планируется завершить к концу 2026 года. На время ремонта крупные городские мероприятия, традиционно проводившиеся во дворце, будут временно перенесены в другие учреждения культуры.

Дворец торжеств «Центральный» является одним из старейших и самых красивых зданий округа. Цель ремонта — сохранить его для будущих поколений, сделав комфортным для гостей, артистов и сотрудников.