Дворец спорта в Ленинском округе модернизируют к сентябрю

В Ленинском городском округе Московской области в спорткомплексе «Видное» начался капитальный ремонт паркета на тренировочном поле. С момента открытия комплекса в 2006 году напольное покрытие не обновлялось и уже требовало замены.

Глава округа отметил, что обновление паркета — важный этап подготовки к новому спортивному сезону. Благодаря использованию качественных материалов и профессиональному исполнению ремонт обеспечит долговечность покрытия, комфорт и безопасность для спортсменов и зрителей.

Заместитель директора спорткомплекса Кирилл Номоконов сообщил, что ремонтные работы проходят в несколько этапов. Сначала специалисты удаляют старый изношенный лак, затем проводят шлифовку поверхности для выравнивания и повышения прочности.

После этого наносится грунтовка для улучшения сцепления и создания ровной основы. Далее наносится спортивная разметка с применением износостойких красок. Финальным шагом станет покрытие паркета двумя слоями защитного лака, который защитит пол от повреждений и придаст ему эстетичный вид.

Окончание ремонта запланировано на сентябрь текущего года. После этого тренировочная площадка «Видного» вновь будет открыта для занятий спортсменов.