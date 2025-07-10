Дворец спорта «Олимпийский» в Чехове обновят к новому соревновательному сезону

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Бассейн во Дворце спорта «Олимпийский» 8 июля закрыли для посещения. С 11 по 13 июля «Олимпийский» полностью закроют на санитарную обработку перед проведением ремонта.

Заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев осмотрел помещения, в которых в межсезонье приведут в надлежащее состояние оборудование и интерьер.

«В „Олимпийском“ в течение лета пройдут ремонтные работы. Скоро начинается новый сезон и наши спортсмены начнут заниматься в уже обновленном Дворце», — отметил заместитель главы Чехова по вопросам спорта и безопасности Вадим Шевырев.

Дворец спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове наиболее известен в качестве базы многократных чемпионов России по гандболу — клуба «Чеховские медведи».

Также здесь проводят тренировки Училище олимпийского резерва № 4, сборные Московской области по водному поло и синхронному плаванию.

Кроме того в «Олимпийском» действуют детско-юношеские школы бокса, художественной гимнастики и многих других направлений.