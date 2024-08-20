Новые автобусы закупили для дворца спорта «Надежда» в Серпухове

К началу учебного года дворец спорта «Надежда» в Серпухове получил новые автобусы. Их будут использовать для доставки юных спортсменов на соревнования.

Новый транспорт отвечает всем нормам безопасности и экологичности. Там установлены камеры видеонаблюдения, вскоре специалисты настроят ГЛОНАСС и тахограф. Автобусы смогут перевозить 55 человек.

Этим летом обновили и сам дворец спорта. В июле там отремонтировали универсальный спортивный зал, обновив паркет и освещение. Сейчас в порядок приводят входную группу, водостоки и отмостку. Работы завершат к концу сентября. Отметим, что несмотря на ремонт, все тренировки проходят по расписанию.

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