Дворец «Планета талантов» открыли после капремонта в Лобне

Торжественное открытие Дворца детского и юношеского творчества после обновления состоялось в микрорайоне Красная Поляна. Церемонию посетила глава городского округа Анна Кротова.

В здании, площадь которого составляет около 1000 квадратных метров, отремонтировали фасад и кровлю, а также входную группу. Все инженерные коммуникации полностью заменили. Для «Планеты талантов» закупили новую современную мебель и оборудование.

В ближайшее время на прилегающей планируют установить малые игровые формы, оборудовать площадку для лазертага и полосу препятствий.

Анна Кротова отметила, что теперь во Дворце творчества созданы комфортные и вдохновляющие пространства для развития способностей детей и подростков. Модернизация учреждения откроет перед молодежью новые возможности для творчества и интеллектуального роста, сделав досуг еще более интересным и насыщенным.