Дворец культуры в Зарайске стал участником областного проекта «Умный ДК»

Зарайск присоединился к региональному проекту, направленному на модернизацию культурных учреждений. Дворец культуры стал одним из участников масштабной инициативы, охватывающей 50 ДК Подмосковья.

Проектом предусмотрено создание нового пространства для проведения досуга, включающее больше удобств для посетителей. Для контроля порядка в зрительном зале установили камеры с искусственным интеллектом, есть вендинговые аппараты, кафе, интерактивные навигаторы. Имеются розетки для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi, чтобы оставаться онлайн и делиться впечатлениями прямо с события. Появилась велопарковка.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что разнообразные программы и мероприятия Дворца культуры, которые регулярно обновляются, позволяют каждому жителю найти занятие по душе. Культурный центр не стоит на месте, продолжает развиваться и радовать горожан новыми удобствами.

Благоустроенная благодаря госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» территория, разнообразные кружки и секции привлекают большое количество детей и взрослых. Только в первом полугодии текущего года Дворец культуры посетило более 32 тысяч человек.