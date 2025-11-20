Дворец культуры в Видном модернизировали по программе «Умный ДК»

Дворец культуры «Видное» подмосковного Ленинского городского округа в 2025 году стал участником масштабного регионального проекта «Умный ДК», реализуемого при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Проект направлен на комплексное обновление учреждений культуры через внедрение современных технологий и создание комфортной среды для посетителей.

Ключевыми направлениями модернизации стали: оснащение системами видеонаблюдения с функцией аналитики посещаемости, полный переход на цифровые форматы работы через государственную информационную систему Московской области, внедрение единого фирменного стиля для всей визуальной коммуникации, создание современной инфраструктуры для комфортного пребывания гостей, а также развитие концертной деятельности.

«Запуск проекта позволил нам не только модернизировать техническое оснащение, но и переосмыслить подходы к организации культурного досуга. Сегодня Дворец культуры „Видное“ предлагает жителям не просто мероприятия, а полноценную среду для творчества и общения», — сообщил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.