Дворец культуры в Видном модернизировали по программе «Умный ДК»
Дворец культуры «Видное» подмосковного Ленинского городского округа в 2025 году стал участником масштабного регионального проекта «Умный ДК», реализуемого при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Проект направлен на комплексное обновление учреждений культуры через внедрение современных технологий и создание комфортной среды для посетителей.
Ключевыми направлениями модернизации стали: оснащение системами видеонаблюдения с функцией аналитики посещаемости, полный переход на цифровые форматы работы через государственную информационную систему Московской области, внедрение единого фирменного стиля для всей визуальной коммуникации, создание современной инфраструктуры для комфортного пребывания гостей, а также развитие концертной деятельности.
«Запуск проекта позволил нам не только модернизировать техническое оснащение, но и переосмыслить подходы к организации культурного досуга. Сегодня Дворец культуры „Видное“ предлагает жителям не просто мероприятия, а полноценную среду для творчества и общения», — сообщил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.
Особое внимание уделено развитию цифровых сервисов. Внедренная система на базе нейронных сетей автоматически фиксирует посещаемость мероприятий, помогая формировать программу, отвечающую реальным запросам жителей. Единая платформа электронной записи упростила запись в творческие студии и кружки.
В 2026 году опыт успешной трансформации ДК «Видное» будет распространен и на другие учреждения культуры округа. Следующим участником проекта станет Дом культуры «Буревестник» в селе Молоково Ленинского округа, где планируется реализовать аналогичную программу модернизации.
Напомним, в 2025 году библиотеки Ленинского городского округа также присоединились к масштабному проекту Министерства культуры и туризма Московской области по комплексной трансформации библиотечного пространства. В рамках программы завершена модернизация Центральной библиотеки, получившая высокую оценку Московской губернской универсальной библиотеки, а также проведены ремонтные работы в трех филиалах.
В 2026 году администрацией Ленинского округа запланирован ремонт и закупка оборудования для Центральной детской библиотеки в рамках участия в проекте «Библиотеки будущего» и модернизации детской библиотеки городе Видное в модельную.