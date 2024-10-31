Дворец культуры в Ступине отремонтируют к Новому году

Площадь дворца составляет 15 тысяч квадратных метров. Капитальный ремонт выполняют в двух фойе, трех залах и других помещениях левого крыла. Особое внимание уделяется хореографическому залу на третьем этаже, где будет заниматься балет. На объекте трудятся более 80 рабочих и две единицы техники.

«Благодаря нашему губернатору, Андрею Воробьеву, мы проводим масштабный ремонт дворца культуры — излюбленного места наших жителей, горожан, которые ждут с нетерпением, когда он будет работать в полную мощь. Ведем работы в несколько этапов, последний должны завершить к концу года», — рассказал Сергей Мужальских.