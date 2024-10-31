Дворец культуры в Ступине отремонтируют к Новому году
Глава городского округа Сергей Мужальских проверил, как идут работы по капитальному ремонту дворца культуры. Строительная готовность объекта составляет уже 87%.
Площадь дворца составляет 15 тысяч квадратных метров. Капитальный ремонт выполняют в двух фойе, трех залах и других помещениях левого крыла. Особое внимание уделяется хореографическому залу на третьем этаже, где будет заниматься балет. На объекте трудятся более 80 рабочих и две единицы техники.
«Благодаря нашему губернатору, Андрею Воробьеву, мы проводим масштабный ремонт дворца культуры — излюбленного места наших жителей, горожан, которые ждут с нетерпением, когда он будет работать в полную мощь. Ведем работы в несколько этапов, последний должны завершить к концу года», — рассказал Сергей Мужальских.
Специалисты также заканчивают благоустройство прилегающей территории. На ней обустроили парковку, заменили светильники, разбили газоны, уложили плитку и установили урны и лавочки.
Перед зданием дворца культуры смонтирована современная крытая сцена, на которой будут проводиться праздничные мероприятия. Новым элементом оформления станет контурная подсветка здания. 31 декабря она прекрасно дополнит огни новогодней елки.
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