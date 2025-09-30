Дворец культуры в Щелкове открыл новый сезон

Центральный Дворец культуры городского округа превратился в современное пространство, объединяющее комфорт и эстетику с гостеприимством и вниманием к каждому посетителю. К новому сезону в учреждении провели ряд преобразований.

На каждом этаже здания теперь размещены красивые и понятные карты навигации и информационные стенды. На любой вопрос посетителя всегда готовы ответить и оказать помощь сотрудники ЦДК, одетые в единую стильную униформу. Всегда оставаться на связи помогут станции зарядки мобильных устройств, которые установлены во дворце. Также на каждой лестничной площадки появились кулеры с питьевой водой, а перекусить можно в уютном кафе.

Коллектив ЦДК отмечает, что впереди еще много изменений к лучшему. «Наша цель — сделать культурное пространство максимально современным, удобным и привлекательным», — говорят сотрудники учреждения.

Напомним, что Центральный Дворец культуры в Щелкове стал участником проекта «Открытый ДК». Жители муниципалитета получили возможность бронировать помещения и создавать собственные творческие проекты, используя ресурсы и оборудование учреждения культуры.