Дворец культуры в Дмитрове стал призером этапа международной премии

Центральный ДК «Созвездие» в Дмитрове стал одним из лучших на региональном этапе международной премии «Мывместе». Проекты, представленные на конкурс, направлены на помощь людям.

Учреждение Дмитрова на конкурсе представила Наталья Мутовкина с проектом «Мы имя в творчестве твоем узнаем…». Его цель — преумножение традиционных российских духовных нравственных ценностей, популяризация русской культуры, повышение уровня эстетического воспитания посетителей.

Компании из Московской области подали 955 заявок. Из них 886 допустили до оценки региональными экспертами. Дворец культуры из Дмитрова получил третье место в номинации «Территория для жизни». Всего наград удостоили 50 активистов и организаций.

Дипломы вручали заместитель председателя Правительства Вячеслав Духин и министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе. Награждение прошло в Доме Правительства Московской области.

Отметим, что «Мывместе» — это международная премия по поддержке социальных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни. Ее проводит Федеральное агентство по делам молодежи по поручению Президента РФ. Оператором выступает ассоциация Добро.рф.

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