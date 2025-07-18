Дворец культуры в Дмитрове стал частью пилотного проекта «Умный ДК»

Центральный Дворец культуры «Созвездие» в Дмитрове вошел в число первых участников проекта «Умный ДК». Сейчас там идет масштабное обновление, которое превратит учреждение в современное, технологичное и комфортное пространство для жителей.

Во Дворце культуры «Созвездие» внедряют единый фирменный стиль для одежды сотрудников, навигационные таблички, афиши и даже стаканчиков для воды. Посетители учреждения смогут перекусить не только в кафе, но и с помощью вендинговых аппаратов. В зонах ожидания разместили комфортные диваны и кресла, там также появились зарядки для гаджетов, кулеры с водой и бесплатный Wi-Fi. Для безопасности гостей установили видеокамеры с искусственным интеллектом.

В рамках проекта «Умный ДК» запустили инновационный сервис «Открытый ДК». Каждый желающий может онлайн забронировать помещения дворца: зрительный зал, фойе, учебные классы, конференц-зал и другие пространства. Там проходят фотосессии, частные уроки английского, закрытые мероприятия и репетиции.

«„Созвездие“ всегда был любимым местом жителей Дмитрова, а теперь, с внедрением цифровых решений и обновленным комфортом, он станет еще более востребованным. Уверен, что новые возможности вдохновят жителей на реализацию своих идей в творчестве, образовании и досуге», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.