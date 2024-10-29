Дворец культуры «Родина» в Химках отремонтируют к концу 2025 года

Капитальный ремонт здания дворца культуры «Родина» начался в Химках. Строители планируют завершить все работы до конца 2025 года.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций в здании.

После капитального ремонта фасад дворца культуры приобретет новый облик. Также специалисты заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений кровельные работы и благоустроят прилегающую территорию.

После ремонта во дворец культуры закупят новую мебель.