Дворец культуры «Павлово-Покровский» капитально отремонтируют в Павловском Посаде

Фото: Минстрой МО

Дворец культуры «Павлово-Покровский» капитально отремонтируют в Павловском Посаде. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в здании заменят системы коммуникации, обновят кровлю, а также проведут электромонтажные работы. Территорию вокруг озеленят и благоустроят.

Учреждение открыли в 1929 году, оно всегда пользовалось большой популярностью у жителей. Там работают кружки для детей и старшего поколения. На время ремонта воспитанники занимаются в других организациях.

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