Дворец культуры «Мир» в Лыткарине капитально отремонтируют в 2025 году
В Лыткарине начался капитальный ремонт Дворца культуры «Мир». Его планируют сдать в IV квартале 2025 года.
Работы на первом этапе проходят внутри здания. Подрядчик демонтировал ветхие перегородки, полы и другие аварийные конструкции. Далее он приступит к строительно-монтажным работам.
В рамках капитального ремонта заменят инженерные коммуникации, установят современную систему пожарной безопасности, обновят помещения, фасад и кровлю, а также закупят звуковое и световое оборудование.
«Изыскательные работы уже прошли. Мы убедились, что фундамент и перекрытия не требуют замены. А вот полы, когда подрядные рабочие начали вскрывать, мы увидели, что сами лаги уже сгнили», — рассказал заместитель главы городского округа Лыткарино Евгений Забойкин.
Творческие коллективы, секции и кружки на время переехали в другие учреждения культуры.
Подрядчик должен завершить работы до IV квартала 2025 года.
Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Культура».
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