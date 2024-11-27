Дворец культуры «Юбилейный» в Воскресенске открыл 55-й творческий сезон

Новый творческий сезон стартовал во Дворце культуры. Он стал для «Юбилейного» уже 55-м.

Артисты из учреждения культуры подготовили к этой дате концертную программу «Будущее начинается сейчас». Творческие коллективы показали на сцене свои лучшие номера. Зрители тепло принимали все выступления. В течение всего вечера в зале не смолкали аплодисменты.

Коллектив «Юбилейного» поздравили с праздником депутат Московской областной Думы, двукратный призер Олимпиады Екатерина Лобышева, заместитель главы Воскресенска Елена Овсянкина, директор Центра развития культуры Дмитрий Муконин и начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина.

На открытие сезона пришел также первый директор дворца культуры Николай Гончаров, который более 50 лет возглавлял «Юбилейный». Жители Воскресенска были рады встрече с почетным гражданином города и заслуженным работником культуры России.

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