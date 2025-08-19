Дворец культуры «Исток» в Серпухове сохранит исторический облик после капремонта

В Серпухове продолжается капитальный ремонт дворца культуры «Исток». Специалисты выполнили более 40% запланированных работ.

В рамках масштабной реконструкции здание полностью преобразится: строители заменят все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, установят современные окна и двери, проведут работы по обновлению кровли и фасада.

Стены в помещениях покроют свежей краской, а полы выложат новой плиткой.

Особое внимание уделят сохранению исторического облика здания. Как пояснил руководитель проекта Александр Чалдышкин, лестничная клетка и фойе сохранят аутентичный вид XIX века. Специалисты отреставрируют кирпичную кладку, которую затем не будут покрывать штукатуркой.

После завершения работ во дворце культуры соединятся современные решения и историческое наследие — специалисты бережно отреставрируют перила и балясины лестничных ограждений, приведут в порядок колонны в фойе.

Пристройка 1970-х годов, в свою очередь, получит современный облик в соответствии с актуальными архитектурными тенденциями.