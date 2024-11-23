Дворец культуры «Исток» в Серпухове отремонтируют в 2025 году

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко посетил Дворец культуры «Исток». Он лично оценил ход ремонтных работ в историческом здании, которому более 150 лет.

Общая площадь объекта составляет 3500 квадратных метров, и фронт работ здесь действительно масштабный. Подрядчик продолжает демонтаж старых перекрытий и внутренних конструкций. Уже вывезено свыше 900 кубометров строительного мусора на специализированные полигоны.

На текущем этапе активно ведутся кровельные работы, в том числе ремонт второго ската крыши, а также гидроизоляция фундамента по всему периметру здания. Особое внимание уделяется состоянию кирпичной кладки, которая из-за воздействия внешней среды частично разрушена. Строители занимаются реставрацией и заменой отдельных узлов и элементов, работая в тесном сотрудничестве с проектировщиками. Очистка старого кирпича выполнена на 90%, после чего планируется обработка кладки специальным защитным составом.

Реконструкция Дворца культуры «Исток» идет в строгом соответствии с графиком. Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года, когда обновленное учреждение культуры вновь откроет свои двери для жителей Серпухова.

Ремонт проводится за счет средств областного бюджета в рамках программы «Культура Подмосковья». Сергей Никитенко отметил важность сохранения исторического облика здания и подчеркнул, что после завершения реконструкции ДК «Исток» станет современным и комфортным пространством для культурного развития и отдыха горожан.

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