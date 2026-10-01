Дворец культуры «Исток» открыли после капремонта в Серпухове

В интерьерах соединились элементы разных эпох и современные решения, а само пространство стало удобнее. Полностью обновили инженерные системы и кровлю, заменили двери, изменили внутреннюю планировку, оборудовали новые входы и помещения.

Все эти работы провели для того, чтобы дворец культуры стал комфортным местом для занятий, творчества и общения.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что сейчас в «Истоке» работают 14 клубных формирований, в которых занимаются более 200 человек. Планируется увеличить их число до 19.

Среди направлений — театральное, музыкальное, хореографическое, изобразительное и другие творческие занятия для детей и взрослых.