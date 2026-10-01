Дворец культуры «Исток» открыли после капремонта в Серпухове
Техническое открытие обновленного учреждения состоялось 30 сентября. Здание обновили, но сохранили главное — характер и исторический облик.
В интерьерах соединились элементы разных эпох и современные решения, а само пространство стало удобнее. Полностью обновили инженерные системы и кровлю, заменили двери, изменили внутреннюю планировку, оборудовали новые входы и помещения.
Все эти работы провели для того, чтобы дворец культуры стал комфортным местом для занятий, творчества и общения.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что сейчас в «Истоке» работают 14 клубных формирований, в которых занимаются более 200 человек. Планируется увеличить их число до 19.
Среди направлений — театральное, музыкальное, хореографическое, изобразительное и другие творческие занятия для детей и взрослых.