Сегодня 13:55 Дворец культуры и спорта «Мир» открыли после реконструкции в Домодедове

Работы провели при поддержке народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой Родины». В здании заменили инженерные коммуникации и механическое оборудование сцены, включая специальные конструкции и занавесы.

В округе активно проводят системную поддержку учреждений культуры и работников этой сферы.

Директор «Подмосковного сельского дома культуры», депутат Андрей Грачев отметил, что преображение зрительного зала и сцены стало для сотрудников одним из важнейших моментов. Теперь они могут делиться творчеством со зрителями в центре культурной жизни округа.

Советник главы округа, депутат Александр Пашков подчеркнул, что многие жители с нетерпением ждали открытия, и появление современного здания очень ценно для города. В обновленном дворце культуры и спорта стартовал проект «Умный дом культуры», который позволит совместить комфорт для посетителей с современными технологиями.