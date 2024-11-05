Дворец культуры «Химик» в Воскресенске открыл новый творческий сезон

Во дворце культуры «Химик» Воскресенска стартовал шестьдесят девятый творческий сезон. Зрителям показали концертную программу, посвященную семье и преемственности.

На сцене выступили творческие коллективы и дуэты, которые продемонстрировали, как искусство объединяет поколения. Артисты представили свои номера, а выступления семейных пар придали программе особую атмосферу. В концерте приняли участие целые династии: дети, родители и даже бабушки и дедушки.

В финале концерта директор центра развития культуры Дмитрий Муконин и руководитель дворца культуры «Химик» Елена Москалева поздравили всех с началом нового творческого года.

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