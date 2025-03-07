Двор возле дома № 2 на Мещерском бульваре обустроили в Заречье

Благоустройство двора дома № 2 по Мещерскому бульвару в жилом комплексе «Резиденции Сколково» заканчивают в Заречье. Здесь создаются современные детские площадки из безопасных материалов, устанавливаются турники для занятий спортом, скамейки, урны и освещение. Также монтируются уличные тренажеры и дорожки с покрытиями из декинга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что дом № 2 только что сдали, и в нем 10 подъездов и более 480 квартир. Он добавил, что люди начинают заселяться и делать ремонты. Инвестор качественно выполнил работы, и во дворе была создана удобная зона для отдыха с игровыми площадками, спортивной зоной и небольшими архитектурными элементами. Сейчас подрядчики завершают установку тренажеров и благоустройство прогулочных дорожек. Иванов отметил, что заботу о новом дворе возьмет на себя управляющая компания.

Также стоит упомянуть, что между домами № 3 и № 4 на улице Медовая в 2017 году сделали широкую прогулочную зону, украсили ее зеленью, установили арт-объекты и обеспечили освещение. Общественные пространства в дворах разделены на зоны для отдыха и активности: здесь есть детские и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха.