Двор в микрорайоне «Выстрел» благоустроят в Солнечногорске

В Солнечногорске, на улице Военный городок возле домов № 18 и 20, стартовали работы по благоустройству дворовой территории. Специалисты уже демонтировали старый бордюр и сняли верхний слой грунта, а сейчас идет подготовка к обновлению пешеходных зон.

В планах — замена входных групп, ремонт и прокладка новых дорожек для пешеходов, установка бортового камня и укладка асфальта. Также будут спилены и убраны аварийные деревья.

«Итоговый результат позволит улучшить инфраструктуру микрорайона „Выстрел“, обеспечив жителям современные и функциональные общественные пространства. Все работы ведутся в соответствии с согласованными графиками и находятся на контроле администрации», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Аналогичные работы параллельно ведутся во дворах по адресам: улица Советская, дом 10, улица Почтовая, дом 20, улица Советская, дом 12, улица Красная, дома 39, 37А, 37/13. В этом году в муниципалитете обновят восемь дворовых территорий.