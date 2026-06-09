Двор в микрорайоне Москворецкий благоустроят в Воскресенске

Комплексное благоустройство дворовых территорий ведется у домов № 56 и № 57 на улице Калинина и у дома № 102 на улице Ломоносова. Рабочие устанавливают новый бордюр и готовят основание под асфальт.

Начальник управления развития инфраструктуры и экологии Ольга Жукова пояснила, что в этом году на территории городского округа Воскресенск комплексно благоустроят дворовые территории по пяти адресам. В настоящее время работы уже проводятся.

Масштабное обновление включает замену бортового камня и асфальтового покрытия, обновление детской площадки, устройство дополнительных парковочных мест, установку лавочек и урн, а также озеленение дворов.

По словам Ольги Жуковой, по каждому адресу установлены конкретные сроки — все должно быть выполнено к августу. Жители микрорайона с нетерпением ждут завершения работ.