Двор у домов № 15-20 благоустроили в селе Онуфриево в Истре

На Центральной улице села заменили асфальт на проездах, оборудовали более 50 парковочных мест с разметкой, восстановили тротуары, установили лавочки и урны. Еще одним изменением на территории стала установка новой детской площадки с качелями, балансиром и спортивными элементами.

Игровой комплекс в 200 квадратных метров огражден и оборудован лавочками и освещением. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева и ее заместители осмотрели уже законченный двор, который объединяет шесть домов.

Особое внимание уделили дому № 15. Так как здание стоит в низине, после проливных дождей здесь скапливалась вода. Устранить эту проблему просили сами жители.

В настоящее время проблема решена. Возле подъездов установили ливневую канализацию. Теперь излишки воды не будут доходить до подъездов. Вопрос будет находится на контроле администрации.