Двор у домов на Школьном проезде благоустроили в Волоколамске

Комиссия проверила результат комплексного благоустройства двора у домов № 1, 3 и 7 на Школьном проезде в Волоколамске. Они оценили качество проведения работ.

Участие в осмотре приняли глава муниципального округа Волоколамск Наталья Козлова, ее заместитель Сергей Шорников, муниципальные депутаты и общественники. Обновления здесь выполнили по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Работы провели специалисты компании «Арника». Они заменили асфальт на проезжей части, тротуарах и пешеходных дорожках, а также бортовой камень.

Во дворе появилась новая парковка. Ее организовали по просьбе жителей.

«Жители положительно оценили проведенное благоустройство. Они отметили, что территория преобразилась, во дворе стало комфортнее передвигаться как пешком, так и на автомобиле», — прокомментировала Наталья Козлова.