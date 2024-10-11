Двор у дома № 9 по Тверской улице в Дубне обновили к его 45-летнему юбилею

В городском округе Дубна облагородили двор вблизи дома № 9 по Тверской улице. В этом году дому исполнилось 45 лет. Всего в текущем году во дворах округа установят шесть детских площадок.

Самому большому в Дубне дому № 9 по улице Тверской исполняется 45 лет. Во дворе уложили новый асфальт, обустроили парковки, поставили новые фонари, озеленили территорию. По просьбам жителей там также строят детскую площадку. Рабочие уже завершают монтаж.

«Тот объем работ, который провели за этот год, я считаю, что за 45 лет было сделано меньше, спасибо большое главе», — поделился депутат Совета депутатов городского округа Дубна Алексей Чарыков.

Новые игровые комплексы для детей установили и во дворах домов на улице Тверской, дом № 5 и Карла Маркса, дом № 18. Строители сейчас укладывают там резиновое покрытие.

«В этом году у нас всего шесть детских площадок будет установлено в дворовых территориях», — подчеркнул заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин.

Также на следующей неделе рабочие приведут в порядок территорию вблизи дома № 3А по улице Энтузиастов и по улицам Моховой, Березняка.

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