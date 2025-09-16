Двор у дома № 35 в микрорайоне имени Маршала Катукова благоустроили в Озерах

Вблизи дома № 35 в микрорайоне имени Маршала Катукова в Коломне расширили парковочные места, обустроили тротуары, обновили внутридворовые проезды и действующие парковки. Всего в 2025 году в муниципалитете приведут в порядок 18 придомовых территорий.

Недавно специалисты уже обновили три территории в Озерах: у домов № 1 и № 29 в микрорайоне 1, вблизи домов № 12, № 12А и № 13 в микрорайоне имени маршала Катукова, а также рядом с домами № 11, № 10, № 9, № 8 и № 12 в квартале Текстильщики. По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, благоустройство дворов — важная тема, требующая особого внимания.

«Именно поэтому по решению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье действуют определенные стандарты содержания территорий, которые помогают создавать уютные и комфортные общественные пространства», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что ремонт во дворах выполняют благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».