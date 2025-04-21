Двор у дома № 22 благоустроили в деревне Кривцово в Солнечногорске

Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий Московской области началась в Солнечногорске. Работы завершили в деревне Кривцово у дома № 22.

Специалисты залили новый асфальт, обновили входные группы, тротуары и пешеходные дорожки. В ближайшие дни начнут облагораживать двор вблизи дома № 25. Также в Кривцово появится новая детская игровая площадка, там обустроят две «народные тропы».

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель чувствовал себя уютно и безопасно в своем дворе. Мы взяли хороший темп и одни из первых в Подмосковье завершили работы по первому адресу», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Всего в муниципалитете в 2025 году благоустроят девять территорий. Эту работу ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства. Благоустройство планируют завершить к осени.