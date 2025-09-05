Двор у дома на улице Суворова благоустроили в Подольске

В микрорайоне Силикатная завершили комплексное благоустройство дворовой территории. Работы проводились на улице Суворова, 8, 10, и 1-й Суворовский тупик, 1.

Специалисты провели комплекс работ. В том числе обновили тротуары и отремонтировали 129 квадратных метров существующих дорожек. Обустроили новые пешеходные зоны, построили 170 квадратных метров современных тротуаров с установкой бортового камня.

Создали удобную парковку площадью более 123 квадратных метров. Обновили проезд общей площадью 415 квадратных метров. Благодаря модернизации дворовая территория стала комфортной и современной.

В настоящее время также в сквере имени Бориса Папирова идет комплексное благоустройство. Здесь обновляют две детские игровые площадки включая площадку возле дома № 15 на улице Молодежной и создают современную спортивную воркаут-зону. Новые объекты откроют одновременно.