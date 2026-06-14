Двор с новыми парковками и зонами отдыха благоустроили в Чехове

На пересечении улиц Молодежная и Полиграфистов в Чехове обновили двор. Работы прошли в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Рабочие отремонтировали тротуары, проезжую часть и создали новые пешеходные дорожки. Также заменили бордюры, сняли старое покрытие и уложили новый асфальт, установили дорожные знаки и оборудовали лежачие полицейские. По просьбе местных жителей во дворе выполнили расширение автостоянок.

Специалисты обновили систему освещения: установили дополнительные фонарные столбы с энергосберегающими светильниками. У подъездов появились новые скамейки, а рядом с детской площадкой обустроили дополнительные зоны отдыха.

Финальный этап — озеленение. Специалисты высадили газоны, обустроили дорожки и проезды. В некоторых местах установили ограждения.