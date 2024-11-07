Двор на улице Полиграфистов в Чехове убрали от мусора после опила деревьев

По поручению главы городского округа Чехов, заместитель главы Артем Попов сегодня провел инспекционный обход общественных территорий в городе Чехов, сосредоточив внимание на улице Полиграфистов, у домов № 9, 10, 12 и 13.

Целью мероприятия был контроль за состоянием и содержанием этих участков. «Наша цель — поддерживать чистоту и порядок в округе! К сожалению, во время обхода мы столкнулись с проблемой: были обнаружены неубранные бревна и ветви после опила деревьев. Это не только портит внешний вид территории, но и может создавать потенциальные опасности для жителей и гуляющих», — отметил заместитель главы муниципалитета.

По итогам обхода ответственные службы были уведомлены о выявленных нарушениях. Артем Попов выразил надежду на скорое устранение этих недостатков, подчеркнув важность своевременного реагирования на подобные ситуации для обеспечения комфорта и безопасности жителей.

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