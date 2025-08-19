Двор на улице Дудкина во Фрязине благоустроят осенью

Во дворе дома № 7, расположенного на улице Дудкина, развернутся масштабные работы по благоустройству. В рамках запланированного ремонта специалисты проведут замену 405 квадратных метров изношенной брусчатки, а также установят около 70 метров нового бордюрного камня.

Кроме того, в рамках проекта будет произведено обновление пандуса. Также планируется ремонт арки. После завершения всех строительных работ будет проведено благоустройство прилегающей территории, включающее в себя озеленение, установку скамеек и урн. План работ по благоустройству двора формировался с учетом запросов и пожеланий жителей округа.

«Все работы находятся под постоянным контролем депутатов Фрязина», — сообщил заместитель главы городского округа Алексей Коночев.

Все работы по благоустройству двора планируют завершить к 30 сентября.