Двор на улице Белякова благоустроили в Щелкове

В поселке Монино завершен капитальный ремонт дворовой территории, прилегающей к домам № 2 и № 4 по улице Белякова. Масштабный проект по преображению двора включал в себя целый комплекс работ.

Прежде всего, была произведена полная замена старого асфальтового покрытия на новое. Одновременно с этим заменили бордюрный камень. Особое внимание уделили организации пешеходного пространства: обустроили новые пешеходные дорожки. Для обеспечения безопасности движения во дворе установили искусственные неровности, призванные снизить скорость автотранспорта.

«Для создания комфортной зоны отдыха и общения во дворе установили новые современные скамейки и урны. Кроме того, была решена проблема с парковкой: оборудованы две новые парковочные зоны, в которых предусмотрены места для автомобилей, принадлежащих людям с ограниченными возможностями. Это важный шаг в создании доступной среды для всех жителей», — сообщили специалисты.

В завершение работ коммунальные службы облагородили территорию, высадив новый газон.