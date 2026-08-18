Двор на Школьной улице благоустроят в Видном к 1 сентября

Комплексное обновление дворовой территории у домов № 67, 69, 71, 73, 75 и 79 продолжается в округе. Готовность объекта составляет около 50%.

На месте проведения работ задействованы 20 специалистов и четыре единицы техники. Сейчас рабочие завершают установку бортового камня, после чего приступят к модернизации тротуаров и пешеходных дорожек.

Начальник производственно-технического отдела учреждения «Благоустройство» Анастасия Моргунова рассказала, что для подготовки основания под тротуары выполнят подушку из щебня и песка. Проезды подготовят и отфрезеруют для последующей укладки асфальтобетонного покрытия.

Также предусмотрено восстановление газона с использованием плодородного грунта и семян газонных трав. После завершения основных строительных работ во дворе установят новые лавочки и урны, а также продолжат работы по озеленению территории.

Благоустройство проводится в рамках муниципальной программы «Чистый округ», которая в этом году включает обновление 13 дворовых территорий округа.