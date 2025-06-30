Двор на проспекте Мира благоустроили во Фрязине

Администрация округа оперативно отреагировала на обращения граждан, восстановив порядок во дворе дома № 19 по проспекту Мира после поступления жалобы от жителей в муниципальный центр управления регионом. Жители выразили обеспокоенность по поводу состояния и внешнего вида дворовой территории и попросили принять меры для устранения проблемы.

С целью оперативной оценки ситуации и контроля за выполнением работ заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова встретилась с жителями дома № 19 и проверила, как коммунальные службы отреагировали на обращение и насколько качественно была решена проблема.

«На сегодняшний день все работы по уборке дворовой территории полностью завершены. Благодаря оперативным действиям МБУ „Городское Хозяйство“ территория очищена от мусора, посторонних предметов и крупногабаритных отходов, что позволило привести двор в надлежащее состояние», — сообщила Юлия Шувалова.

В ходе встречи она также напомнила жителям о необходимости соблюдения правил благоустройства и поддержания чистоты на придомовой территории. Она подчеркнула, что для сбора и вывоза крупногабаритных отходов во дворе предусмотрены специализированные контейнеры, а в случае необходимости жители могут обратиться в управляющую организацию и заказать услуги по вывозу мусора такого типа.