Двор на проспекте 60 лет Октября благоустроили в Щелкове

В округе продолжается реализация программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий», и одним из ее примеров стало преображение двора домов 2А и 2Б на проспекте 60 лет Октября. Оценить результаты преобразований лично приехал глава округа Андрей Булгаков, которого сопровождал ветеран специальной военной операции Евгений Бородуля и активные местные жители.

«Обновленное пространство стало образцом удобства, современности и безопасности. Мы затронули всю территорию, чтобы создать максимально комфортные условия для каждого жителя. Были полностью отремонтированы проезды и пешеходные тротуары, значительно улучшены существующие места для парковки, а также создано новое, просторное парковочное пространство. Для обеспечения безопасности и комфорта в темное время суток установили 23 современные опоры освещения, что сделало двор светлым и уютным», — сообщил Андрей Булгаков.

Проект благоустройства был разработан с учетом потребностей всех категорий жителей. Для самых маленьких оборудовали новую игровую площадку. Здесь установили карусель, песочницу и другие архитектурные элементы. Для любителей активного отдыха создана полноценная спортивная зона — современная воркаут-площадка с разнообразными турниками и тренажерами для занятий на свежем воздухе. Дополнительно установили теннисный стол.