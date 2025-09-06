Двор на Почтовой улице благоустроили в Подольске

В микрорайоне Силикатная закончили благоустройство дворовых территорий на улице Почтовой. Работы охватили три многоквартирных дома 11, 13 и 15.

Комплексное обновление территории включало несколько видов работ. В том числе модернизацию тротуаров, в ходе которой обновили 718 квадратных метров новых тротуаров с установкой бортового камня.

Отремонтировали 67 квадратных метров проложенных ранее дорожек. Создали и новые пешеходные зоны.

Организовали парковочное пространство. Обустроили современную парковку площадью более 671 квадратного метра.

Построен новый проезд протяженностью более 1297 квадратных метров. Проведенные работы помогли улучшить транспортную доступность к домам.

Обновленные дворы отвечают современным требованиям и обеспечивают удобство передвижения как пешеходов, так и автомобилистов.