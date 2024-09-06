Двор дома № 7 на улице Чкалова в Лобне признали лучшим в округе

Глава городского округа Лобня Анна Кротова приехала поздравить победителей конкурса «Уютный двор». Главный приз в этом году достался двору дома № 7 на улице Чкалова.

Горожане демонстрируют главе Лобне Анне Кротовой облагороженные клумбы и детские площадки.

Чистый и красивый двор на Аэропортовской улице не раз признавали лучшим. Главный идейный вдохновитель проекта и дизайнер Людмила Савинова занимается оформлением почти 20 лет.

«Люблю красоту! Сначала сажал цветы, а потом зародилась идея создать альпийскую горку. Покупала растения для нее благоустраивала. Каждый год меняла ландшафтный дизайн, немножко что-то обновляла», — поделилась жительница дома № 4 на Аэропортовской улице Людмила Савинова.

Победителем этого года стал двор у дома № 7 на улице Чкалова. Здесь разбили цветники, высадили кустарник. Во дворе дома расположена ухоженная детская площадка и установлены художественные инсталляции.

«Весь дом старается, весь дом! У нас каждый палисадник у каждого подъезда — какой-то маленький шедевр. Нам это нравится, — люди должны жить только в чистоте и в красоте!» — сказала жительница дома на Чкалова Ольга Колесникова.

Победителю и призерам организаторы вручили подарки. Те, которые выбрали сами жители. Краснополянцы попросили качели, а жители на Чкалова проголосовали за новые скамейки.

Победители уже приступили к подготовке к будущему конкурсу. Они изучают нюансы ландшафтного дизайна и стараются придумать что-то оригинальное.

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