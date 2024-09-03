Двор дома № 6 благоустроили в селе Конобеево

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В городском округе Воскресенск продолжают обновлять дворовые территории. Рабочие обустроили двор дома № 6 по улице Учхоз в селе Конобеево городского округа Воскресенск.

Во дворе многоквартирного дома № 6 в селе Конобеево отремонтировали асфальтовое покрытие проездов и парковок, обустроили тротуары.

Ранее на место выезжали специалисты администрации округа и обсуждали с жителями установку бордюров и парковок, обновление тротуаров и пешеходных дорожек.

Отметим, что работы по благоустройству дворов контролирует глава Воскресенска Алексей Малкин.

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