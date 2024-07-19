Двор дома № 29 на улице Полиграфистов в Чехове комплексно благоустроили

Комплексное благоустройство двора на улице Полиграфистов завершили в Чехове. Там оборудовали современные детскую и спортивную площадки, а также парковки, тротуары и зоны отдыха.

Во дворе у дома № 29 по улице Полиграфистов в Чехове появился большой игровой комплекс, несколько видов качелей, песочница-кораблик, современная тренажерная площадка и спортивное поле.

До конца следующей недели на спортивной площадке появятся ворота с сеткой, на тротуарах установят столбики, а возле площадок — ограждения.

«Были отремонтированы и проезды дворовые, обустроены парковочные пространства. Если раньше люди парковались на газоне, то сейчас есть благоустроенное парковочное место. Также определено четыре места для инвалидов — запрос был от жителей. Отремонтированы пешеходные дорожки, тротуары, зоны отдыха», — прокомментировала начальник управления благоустройства администрации Чехова Татьяна Нидеккер.